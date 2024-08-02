В ВТБ спрогнозировали снижение продаж ипотеки

Во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 трлн рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года. Соответствующий прогноз в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тыс. жилищных кредитов на 780 млрд рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что основным драйвером для ипотечных продаж ВТБ с начала года стала «семейная ипотека», продажи в рамках нее за полгода превысили 37% от общего числа сделок и удвоились по сравнению с первым полугодием прошлого года. С начала года банк провел по ней 53,6 тыс. сделок на 305,4 млрд рублей. На втором месте по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020», ее оформили 38,5 тыс. заемщиков на 160,4 млрд рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека (9,4 тыс. сделок на 91,2 млрд рублей).

«Ажиотажный спрос июня завершил четырехлетнее ралли наиболее популярной на рынке программы господдержки со ставкой 8%. Подогрело спрос и предстоящее изменение условий «семейной» ипотеки. Однако во втором полугодии российскую ипотеку ждет новая реальность: продажи снизятся примерно на треть, даже с учетом пика спроса в ноябре-декабре. Вероятно, в этом году такой пик пришелся на июнь, и дальше итоги года будут откатываться ближе к результатам двухлетней давности», – заявил Горшков.

Он объяснил, что снижение произойдет из-за нескольких факторов: продолжающаяся жесткая риск-политика регулятора, высокие ставки по рыночным программам и новые условия «семейной» ипотеки.

Всего по итогам года, по прогнозу ВТБ, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что также на 42% ниже результатов прошлого года, но при этом сопоставимо с итогами 2022 года.

Ранее правительство изменило правила льготной ипотеки для IT-специалистов.