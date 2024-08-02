Россиянам раскрыли правила отправки лекарств в другой город или страну

Отправка лекарственных препаратов в другой город или даже страну транспортной компанией требует определенных условий. Об особенностях перевозки лекарств рассказал «Газете.Ru» менеджер по перевозке опасных грузов СДЭК Дмитрий Числов.

Перевозка возможна лишь в том случае, если лекарство находится в свободном обороте и не требует специальных разрешений и лицензий от отправителя и перевозчика. Лекарственные препараты, требующие соблюдения температурного режима, запрещены к перевозке, подчеркнул эксперт.

Медикаменты могут перевозиться только в ненарушенной заводской упаковке. При этом посылка должна быть упакована особым способом: препарат необходимо поместить в гофрокороб по принципу «коробка в коробку», отметил Числов.

От отправителя также требуется сопроводительная документация, подтверждающая легальность распространения и законного приобретения товара. Речь идет о кассовом чеке или распечатке его электронной копии, инструкции по применению и рецепте (если препарат рецептурный), пояснил менеджер.

Особые требования существуют для перевозки лекарств между странами, они индивидуальны для каждого государства, предупредил Числов. Так, в Армению нельзя отправлять медикаменты для химиотерапии и психических заболеваний.

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