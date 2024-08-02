Стало известно, сколько россияне готовы платить по ипотеке

Россияне готовы ежемесячно платить или уже выплачивают около 40 тыс. рублей по ипотеке. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Авито Работа» и «Авито Недвижимость», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего готовы отдавать представители автомобильного бизнеса — порядка 79 тыс. руб. в месяц. На втором месте россияне, работающие в сферах маркетинга, рекламы и PR. Они готовы платить за ипотеку 75 тыс. руб. ежемесячно. Следом идут работники IT и телекоммуникации (54 тыс. руб.), а также онлайн-торговли (51 тыс. руб.).

Среди россиян, которые брали или планируют взять ипотеку, 37% отметили, что готовы ежемесячно выплачивать или уже выплачивают в пользу ипотечного кредита до 20 тыс. руб. Каждый третий имеет возможность платить от 20 до 40 тыс. руб. Еще 11% назвали комфортной суммой от 40 до 60 тыс. руб.

Отдавать за ипотеку от 60 до 80 тыс. рублей ежемесячно готовы лишь 5% россиян. От 80 до 100 тыс. руб. — только 3%. Более 100 тыс. руб. в месяц могут себе позволить платить 6% респондентов.

До этого аналитик спрогнозировал падение ипотечных ставок в России на 2-3% в 2025 году.

Ранее эксперт оценил, снизится ли спрос на IT-ипотеку после ужесточения условий программы.