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Стало известно, сколько получил Societe Generale на продаже бизнеса в РФ

После окончательного закрытия позиций в РФ Societe Generale получил €301 млн

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Global Look Press

Французский банк Societe Generale продемонстрировал впечатляющий рост финансовых показателей во втором квартале 2024 года, в частности он сумел заработать на продаже своих активов в РФ €301 млн. Об этом свидетельствует финотчет компании.

Чистая прибыль финансового гиганта за апрель-июнь достигла €1,11 млрд, что на 24% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Выручка банка также показала положительную динамику, увеличившись на 6% до €6,69 млрд.

Особенно успешным для банка стал сегмент операций с акциями, где доход вырос на 24,4% до €989 млн. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью также показала рост на 3%, достигнув €571 млн.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня остался неизменным по сравнению с концом прошлого года и составил 13,1%. Руководство Societe Generale ожидает, что к концу текущего года этот важный индикатор финансовой стабильности превысит 13%.

До этого стало известно, что Raiffeisen Bank ускоряет сокращение бизнеса в России в соответствии с требованиями ЕЦБ, сообщил директор банка Йоханн Штробль. В настоящее время банк предоставляет кредитные и платежные услуги только крупным и международным компаниям, не предлагая срочные депозиты и не выплачивая проценты по текущим счетам.

Ранее польская PGNiG избежала банкротства в России.

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