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Россияне стали активнее пользоваться кредитками

«Скоринг бюро»: средний лимит по кредиткам в июне достиг рекордных ₽109,2 тысячи

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Depositphotos

Средний лимит по кредитным картам в России по итогам июня вырос на 14,4% год к году и составил 109,2 тыс. рублей. Это стало новым историческим максимумом, пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле текущего года, он составил 104,4 тыс. рублей. Отметку в 100 тыс. рублей показатель впервые преодолел год назад — в июле 2023-го.

Согласно прогнозам аналитиков, лимит по кредиткам только продолжит расти и к декабрю зафиксируется в пределах 113–117 тыс. рублей.

За январь — июнь россияне оформили 13,1 тыс. кредиток, что на 4,3% превышает значение за аналогичный период прошлого года. Объем выдач за период составил 1,3 трлн рублей (+16%).

До этого в России призвали внедрить меры регулирования рынка рассрочки. Среди предложений — внедрение периода охлаждения и обязательная проверка кредитной истории заемщика.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как рост ключевой ставки до 18% повлияет на жизнь россиян.

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