В России вручат награду за самые эффективные маркетинговые проекты

Организаторы «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность» объявили о приеме заявок. В этом году жюри будет уделять особое внимание проектам, влияющим на рыночную конъюнктуру. Об этом сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), при поддержке которой будет проходить мероприятие.

Вручения премии состоится в восьмой раз. Как всегда, участниками станут рекламные агентства, бренды и эксперты медиарынка. В этом сезоне их ждет новое направление — «Технологические коммуникации» и обновленные категории и номинации в блоке «Маркетинговых коммуникаций».

Глава оргкомитета премии, гендиректор Центра развития бизнес-коммуникаций Валентин Смоляков отметил, что эффективные бизнес-решения меняют рынок.

«Даже прикладной и локальный проект способен существенно повлиять на индустрию. Опыт участников «НПБК. Эффективность» это прямо доказывает. В этом году наша премия стремится к большой цели: показать, что кейсы участников нашей премии оказывают ощутимый эффект на развитие маркетинговых коммуникаций», — отметил он.

Сопредседатель комитета AdTech АКАР, директор по стратегическому и продуктовому развитию OMD Resolution Сергей Ефимов заявил, что премия стремится отражать актуальные тенденции рекламного рынка.

По его словам, появление направления «Технологические коммуникации» позволит охватить и представить передовые практики и инновации в этой области.

«Сейчас технологии играют ключевую роль в повышении результативности рекламы, так как они позволяют прогнозировать рыночный спрос, изучать потребительское поведение и создавать персонализированные предложения для клиентов», — сказал Ефимов.

Прием заявок продлится до 17 декабря.

Организатором премии выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК).

Rambler&Co — генеральный стратегический партнер мероприятия.