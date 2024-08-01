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Эксперт оценил, снизится ли спрос на IT-ипотеку после ужесточения условий программы

Аналитик Колядов: ужесточение требований вряд ли снизит интерес к IT-ипотеке

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Несмотря на ужесточение условий льготной ипотеки для IT-специалистов, спрос на эту программу останется высоким, заявил «Газете.Ru» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

«В России наблюдается быстрый рост строительства новых жилых комплексов, что поддерживает спрос на жилье, поскольку жилищный вопрос остается одним из основных. Ужесточение требований вряд ли существенно снизит интерес к IT-ипотеке», — отметил эксперт.

Правительство РФ продлило программу ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. При этом условия выдачи кредита претерпели ряд изменений. Начиная с августа ставка по IT-ипотеке выросла с 5% до 6% годовых, а максимальная сумма займа увеличилась до 9 млн рублей. Обновленная программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Таким образом власти намерены развивать IT-сферу в регионах.

До этого сообщалось о резком падении спроса россиян на зарубежную недвижимость. С начала года интерес граждан РФ к покупке жилья за границей рухнул на 30-40%.

Ранее россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке.

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