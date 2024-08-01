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Аналитик спрогнозировал курсы валют к рублю в августе

Аналитик Калманович: курс доллара в августе не превысит 89 рублей

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Global Look Press

В августе курс доллара США будет колебаться в диапазоне 84,7–89,2 рубля, евро – 91,1–95,6 рубля, а юань – 11,7–12,1 рубля. Такой прогноз газете «Известия» дал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По данным ЦБ РФ на 31 июля, доллар стоил 86,33₽, евро – 93,29₽, юань – 11,8₽. Эксперт отметил, что на укрепление рубля будет влиять жесткая денежно-кредитная политика Банка России, который не намерен ее ослаблять до достижения целей по инфляции.

«Из укрепляющих факторов отметим жесткую ДКП Банка России, который не намерен ее ослаблять, пока цели по инфляции не будут достигнуты», — сказал Калманович.

Вместе с тем, рост цен на услуги ЖКХ продолжит разгонять инфляцию и давить на рубль. Ослабляющим фактором станет сокращение доли обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 40% с прежних 80%.

«Сокращение доли выручки для обязательной продажи экспортерами до 40% — устойчивый тренд в июне-июле. Но с отменой обязательной продажи Минфин может повременить», — подытожил аналитик.

В начале недели аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова сообщила , что текущие уровни курса рубля позволяют приобретать валюту для снижения рисков девальвации рублевых накоплений. Она также отметила, что рубль находится под влиянием как поддерживающих, так и ослабляющих факторов, и ожидает, что курсы доллар/рубль и евро/рубль будут удерживаться в пределах 86-89 и 94-97 соответственно.

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