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Россияне отвернулись от зарубежной недвижимости

Спрос россиян на покупку жилья за границей в 2024 году упал на треть

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Pexels

Спрос россиян на покупку жилья за границей с начала года рухнул на 30-40% по сравнению с показателями 2023-го, заявила CEO и учредитель проектов компании Urban Ольга Хасанова. Ее слова приводит газета «Известия».

«Интерес к зарубежной недвижимости действительно сократился. В 2022-м спрос носил явно невротический характер, в 2023-м — инерционный, а в 2024-м стал наконец проявляться рационалистический подход», — комментирует эксперт.

По словам Хасановой, россияне осознали минусы покупки жилья за рубежом. Речь идет, в частности, про популярные азиатские рынки, которым не хватает прозрачности и регулирования.

Охлаждение спроса на зарубежную недвижимость также связано с нестабильностью рубля, отметила эксперт. Волатильность валютных курсов ставит российских покупателей в заведомо невыгодное положение при покупке активов в других странах, пояснила Хасанова.

До этого риелторы назвали лучший способ инвестирования в жилье. Эксперты посоветовали вкладывать деньги в недвижимость с развитой инфраструктурой.

Ранее россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке.

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