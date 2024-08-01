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Руководителю АО «Военторг» грозит до 10 лет тюрьмы

Главе «Военторга» грозит до десяти лет лишения свободы за хищение 400 млн рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Руководителю акционерного общества «Военторг», задержанному в рамках уголовного дела о хищении, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст Уголовного кодекса РФ.

Агентство отмечает, что наказание может быть и более существенным, если в деле появится несколько эпизодов преступления.

Руководитель АО «Военторг» был задержан по обвинению в хищении средств министерства обороны России. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках армейских несессеров. Как сообщили в МВД, цена контрактов была завышена на 400 млн руб.

По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники «Военторга» совместно с другими лицами, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других субъектах России, вступили в преступный сговор, направленный на кражу средств оборонного ведомства. Объединившись в организованную группу, сообщники добились заключения государственных контрактов на поставку армейских несессеров. Общая сумма контрактов составила около 625 млн руб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Военторг» не имеет отношения к скачку цен на военную амуницию.

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