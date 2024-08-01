Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

АКРА спрогнозировало ключевую ставку в России на ближайшие годы

АКРА: ключевая ставка в конце 2024 года ожидается в диапазоне 18-20%

close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Рейтинговое агентство АКРА ожидает ключевую ставку на конец 2024 года в районе 18-20%. Об этом сообщается в макропрогнозе организации.

По прогнозам АКРА, на конец 2025 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12,5-14,5%, на конец 2026 года — 7,5-9%, 2027 года — 6,5-8%. Среднегодовая ставка в 2025 году составит 13,4-15,3%, в 2026 году — 8,8-10,4%, в 2027 году — 7-8,5%.

31 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писал, что большинство аналитиков не ждут новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году.

В компании TYMY заявили, что российские банки продолжат повышать ипотечные ставки в августе.

При этом в пятницу правительство России приняло решение о продлении программы льготной IT-ипотеки до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее предоставления. С августа 2024 года максимальная ставка по льготной IT-ипотеке будет составлять 6% годовых. При этом максимальная сумма кредита увеличится до 9 млн рублей.

Ранее в Москве рухнул рынок вторичного жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами