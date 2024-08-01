АКРА спрогнозировало ключевую ставку в России на ближайшие годы

Рейтинговое агентство АКРА ожидает ключевую ставку на конец 2024 года в районе 18-20%. Об этом сообщается в макропрогнозе организации.

По прогнозам АКРА, на конец 2025 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12,5-14,5%, на конец 2026 года — 7,5-9%, 2027 года — 6,5-8%. Среднегодовая ставка в 2025 году составит 13,4-15,3%, в 2026 году — 8,8-10,4%, в 2027 году — 7-8,5%.

31 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писал, что большинство аналитиков не ждут новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году.

В компании TYMY заявили, что российские банки продолжат повышать ипотечные ставки в августе.

При этом в пятницу правительство России приняло решение о продлении программы льготной IT-ипотеки до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее предоставления. С августа 2024 года максимальная ставка по льготной IT-ипотеке будет составлять 6% годовых. При этом максимальная сумма кредита увеличится до 9 млн рублей.

Ранее в Москве рухнул рынок вторичного жилья.