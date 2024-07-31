Госдума рассматривает возможность легализации обмена криптовалют

В России допустили возможность обмена биткоинов на цифровые рубли в ближайшем будущем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

По словам Аксакова, такой обмен станет возможным, когда цифровой рубль будет востребован.

«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткоином, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровой рубль свой биткоин», — пояснил глава комитета.

Аксаков подчеркнул, что это вопрос рынка, но такая возможность допускается. Он также отметил, что с появлением подобного инструмента обмена может отпасть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж.

24 июля нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законодательную инициативу, предоставляющую Центробанку право с 1 сентября запустить пилотный проект по созданию платформы для использования криптовалют в международных расчетах.

Ранее Набиуллина назвала срок массового внедрения цифрового рубля в РФ.