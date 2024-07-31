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Цены на газ в Европе перешли к росту

ICE: цена на газ в Европе превысила $400 за тысячу кубометров впервые с июня

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РИА Новости

Цена газа в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м впервые с июня на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По информации биржи, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла к 17:30 мск до $401 за 1 тыс. куб. м, или 35,84 евро за МВт⋅ч. Общий рост цены с начала дня составил около 1,8%.

Как сообщает агентство Bloomberg , европейские цены на природный газ продолжили рост из-за усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке, которые вызывают опасения по поводу поставок топлива.

По данным агентства, фьючерсы на сентябрьские поставки выросли в среду на 2,6%, прежде чем немного снизились. Цены на газ растут четвертый день подряд, так как трейдеры обеспокоены возможностями накопления запасов на зиму.

Агентство отмечает, что ХАМАС заявил об убийстве Израилем своего политического лидера в результате авиаудара по Тегерану, на что Иран ответил, что будет «искать мести». Эта эскалация еще больше обостряет ситуацию в богатом энергоресурсами регионе в период усиления глобальной конкуренции за сжиженный природный газ, пишет издание.

Ранее стоимость нефти превысила $80 за баррель.

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