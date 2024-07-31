В Азербайджане рассказали, почему там не работает карта «Мир»

Председатель правления Центробанка Азербайджана Талех Кязимов заявил, что азербайджанские процессинговые центры AzeriKart и MilliKart не принимают российскую платежную карту «Мир». Его слова приводит ТАСС.

«Что касается карты «Мир», Центральный банк Азербайджана никого не поощрял и никому не запрещал», — сказал он.

По его словам, это бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры.

«Но я точно могу сказать, что в эквайринговой сети AzeriKart и MilliKart карты «Мир» не принимаются», — отметил глава Центробанка.

До этого сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» могут полноценно заменить карты Visa и Mastercard в Мьянме, работа которых была прекращена в стране из-за западных санкций в отношении нее. Об этом заявила министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн. По ее словам, она видит такую «перспективу». Как заявила Тет Тет Кхайн, сейчас для владельцев карт Visa и Mastercard недоступна даже оплата визового сбора для поездки в Мьянму.

Ранее сообщалось, что Киргизия может возобновить обслуживание российских карт «Мир».