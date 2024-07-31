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Бензин Аи-95 за месяц подорожал еще на 16%

Биржевая цена бензина АИ-95 за июль выросла еще на 16%

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Мария Девахина/РИА Новости

Бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам июля подорожал еще на 16%, свидетельствуют данные торгов.

Цена закрытия Аи-95 в среду, 31 июля, составила 73 505 рублей. За последние сутки стоимость топлива выросла на 1,09%.

В течение месяца Аи-95 несколько раз обновлял ценовые рекорды 2024 года. Пик пришелся на 24 июля, когда стоимость бензина на бирже превысила 75 тыс. рублей за тонну, приблизившись к историческому максимуму.

Бензин Аи-92 за июль также подорожал, однако менее значительно. Прирост составил 5,4%, до 55 378 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива за период выросла на 2,5%, до 61 347 рублей, мазута — на 11,5%, до 32 139 рублей. Топливо для реактивных двигателей по итогам июля подорожало до 81 719 рублей за тонну (+3,9%).

Сильнее всего в июле подорожали сжиженные углеводородные газы. Стоимость СУГ за месяц подскочила на 83%, до 41 348 рублей за тонну.

Ранее в России продлили запрет на экспорт бензина до октября.

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