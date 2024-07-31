Российские студенты пройдут стажировки в офисах обслуживания клиентов Сбера

Сбер расширил свою программу оплачиваемых стажировок, запустив новый трек для студентов колледжей и вузов в офисах обслуживания клиентов банка, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в Сбере стажировки проходили студенты ИТ, цифровых и бизнес-направлений. Теперь компания пригласила обучающихся к сотрудничеству в сфере клиентского обслуживания.

Студенты последних курсов вузов и колледжей могут пройти стажировки в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Иркутске и Нижнем Новгороде.

Молодые люди смогут погрузиться в процесс обслуживания клиентов в офисах банка, выполняя функции клиентского менеджера. Каждому стажеру назначат наставника из числа руководителей и заместителей руководителей офисов.

Стажировка в офисах обслуживания клиентов предполагает трудоустройство по срочному трудовому договору с занятостью от 20 до 40 часов в неделю.

Продолжительность стажировки составляет 2 месяца с возможностью продления.

Оклад зависит от города стажировки и занятости.

В компании отметили, что стажировка даст возможность студенту не только легче адаптироваться и понять, подходит ли ему эта сфера деятельности, но и проявить свои способности, зарекомендовать себя и перейти в штат в случае успешного прохождения программы.

В случае успешной реализации пилота, стажировки в офисах обслуживания клиентов будут открыты в подразделения сети продаж банка по всей стране.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяны Галкиной, старт карьеры в продажах — это бесценный опыт, который может получить студент еще во время учебы.

«Для нас, как крупнейшего работодателя, этот пилотный проект позволит привлечь молодых специалистов», — заявила она, уточнив, что для студентов не будут действовать планы по продажам, что поможет стажерам постепенно погружаться в процесс и раскрывать свои профессиональные навыки.