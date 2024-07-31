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Российские предприниматели раскрыли минусы работы на себя

«Консоль.Про»: нестабильный доход является главным минусом работы на себя

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Depositphotos

Более трети (37%) российских предпринимателей и самозанятых признали, что одним из главных минусов работы на себя является нестабильный доход. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Консоль.Про», с результатами которого ознакомилась газета «Известия».

Среди других нюансов работы на себя опрошенные выделили проблемы с поиском клиентов (26%) и зависимость от подписания контрактов (19%).

Кроме того, практически каждый пятый (17%) предприниматель или самозанятый сталкивался с размытием границ личной жизни и работы.

В качестве основных плюсов такой работы россияне выделяют гибкий график (33%), независимость от руководства (31%) и возможность самостоятельно влиять на свой уровень дохода (29%).

До этого стало известно, сколько россиян скрывают от начальства подработку. Выяснилось, что более четверти опрошенных не намерены рассказывать руководству о дополнительной занятости ни при каких обстоятельствах.

Ранее россиян предупредили о скором замедлении роста реальных зарплат.

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