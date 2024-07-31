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Стало известно, на что больше всего обращают внимание россияне при открытии депозита

Банк «Синара»: вкладчики предпочитают высокие ставки и онлайн-управление

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Максим Богодвид/РИА Новости

Величина процентной ставки является главным критерием при выборе банковского вклада. Об этом свидетельствует исследование банка «Синара», копия есть у «Газеты.Ru».

Согласно результатам опроса, 87% респондентов назвали величину процентной ставки главным критерием при выборе депозита. Второе место заняла возможность дистанционного управления вкладом — 42% опрошенных отметили важность открытия, пополнения и снятия средств через мобильное приложение или онлайн-банк.

Третье место разделили два фактора: возможность снятия и пополнения средств без потери процентов, а также гарантированный размер ставки на весь период депозита. Оба критерия оказались важны для 37,9% участников исследования.

Дополнительные бонусы и отзывы о банке оказались наименее значимыми для вкладчиков — их отметили лишь 14,6% и 19,4% респондентов соответственно.

Исследование также показало, что 74% опрошенных уже имеют банковский вклад, а треть из оставшихся планирует открыть депозит до конца текущего года.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются краткосрочные вклады на 3-6 месяцев и депозиты на сумму от 100 до 500 тыс. руб. — каждый из этих вариантов выбирают около 41% граждан. В условиях высокой ключевой ставки долгосрочные вклады открывают лишь 7,6% респондентов.

Подавляющее большинство вкладчиков предпочитают депозиты с капитализацией процентов. Примечательно, что все 100% участников опроса открывают или планируют открыть вклады исключительно в рублях.

Ранее аналитики составили портрет российского вкладчика.

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