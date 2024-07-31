В РФ удалось сдержать скачок оптовых цен на бензин

В Министерстве энергетики РФ констатировали стабилизацию ситуации с ценами на высокооктановый бензин Аи-95. Временный всплеск стоимости топлива в опте удалось подавить благодаря комплексу мер, предпринятых правительством, пишет ТАСС.

«По 95-му бензину в июле действительно произошел резкий рост оптовых цен. Однако на данный момент, в течение последней недели, принятые меры позволили сдержать этот ценовой скачок», — заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

По его словам, розничные наценки на Аи-92 и дизтопливо находятся на комфортном уровне с большим запасом прочности.

«Маржинальность в рознице по 92-му бензину и дизелю очень хорошая, с существенным резервом», — отметил Сорокин.

Накануне стало известно, что Госдума предложила ввести квоты на поставки бензина на внутренний рынок и увеличить долю его продаж на бирже с 13 до 20%. Эти меры направлены на сдерживание роста розничных цен на бензин, которые с начала июля увеличились на 12,2%. Также были обсуждены причины повышения цен, включая ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и логистические проблемы.

Ранее кабмин продлил запрет на экспорт бензина на осень.