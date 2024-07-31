Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил финансовое положение Украины

Политолог Стоякин: Украина не сможет самостоятельно покрыть расходы

close
100%
Depositphotos

Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности, заявил политолог Василий Стоякин. Его слова приводит РИА Новости.

«Налоги повысят, скорее всего, только в следующем году. Приватизация, если им удастся все заявленное продать на аукционах, необходимых денег не принесет. Тем более нужно еще договориться с инвесторами, а такие дела за полгода не решаются», — рассуждает эксперт.

В итоге украинские власти снова обратятся к партнерам за помощью и, вероятнее всего, ее получат, прогнозирует Стоякин.

Сейчас главная задача Киева — развеять сомнения партнеров относительно целесообразности дальнейшего финансирования, подчеркнул политолог Ростислав Ищенко. В последнее время многие на Западе начали призывать ограничить меры поддержки Украины, указывая на недостаточный вклад местных властей.

Накануне сообщалось, что Украина согласовала с МВФ повышение налогов.

Ранее стало известно, сколько получил бюджет Украины от союзников с 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами