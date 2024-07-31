Муж Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries. Об этом пишет издание «Ведомости».

По словам защитника Бакальчука, аргументация его команды строится на том, что решение о передаче прав на домен должно было быть одобрено всеми акционерами ООО «Вайлдберриз». Татьяна Бакальчук владеет 99% в ООО «Вайлдберриз», у Владислава Бакальчука — 1%.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе. По словам Владислава Бакальчука, основательница Wildberries ушла из дома 1 апреля, но все семь детей остались жить с ним, а Татьяна якобы навещает семью раз в неделю. Муж признался, что развод стал для него полной неожиданностью, так как до этого у них был «идеальный брак».

Ранее юрист оценил шансы супруга Бакальчук получить половину акций Wildberries.