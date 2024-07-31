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В России растет популярность финансовых маркетплейсов

«Выберу.ру»: треть россиян стала чаще пользоваться услугами финмаркетплейсов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В 2024 году россияне стали активнее использовать финансовые маркетплейсы для поиска выгодных депозитов в условиях высоких ставок. Согласно исследованию «Выберу.ру», 35% опрошенных отметили, что чаще пользовались такими площадками для выбора банковских вкладов.

«Сегодня финмаркетплейсы становятся органическими площадками для взаимодействия клиентов и рынка», — подчеркнул исполнительный директор сервиса Ярослав Баджурак.

Всего 58% респондентов заявили о более частном использовании финансовых маркетплейсов в этом году. Помимо вкладов, 15% искали информацию об альтернативных способах сбережений. Каждый пятый (18%) считает, что сделки с банками, представленными на таких площадках, более безопасны.

Молодые люди от 18 до 35 лет проявляют наибольший интерес к депозитам — 54% в этой возрастной группе. Их активность возрастает за два дня до и после заседаний ЦБ по ключевой ставке — прирост посетителей достигает 25%. В старших группах динамика более размеренная, но также есть рост на 22% в первом квартале по сравнению с прошлым годом.

Ранее эксперт призвал Россию отказаться от западной финансовой системы.

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