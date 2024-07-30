Стало известно, насколько подорожала земля в РФ за год

Стоимость земельных участков в России выросла на 25% за последний год, значительно опередив рост цен на загородные дома. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Согласно исследованию компании, средняя цена сотки земли в стране достигла 243 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что подорожание земельных участков наблюдалось в 60 регионах России. Наиболее значительный рост цен зафиксирован в Калмыкии, на Алтае, в Тюменской области, Тыве и Свердловской области. Однако в некоторых регионах, таких как Ингушетия, Камчатский край, Сахалинская область и Карачаево-Черкессия, стоимость земли снизилась.

Самые дорогие участки, по данным аналитиков, расположены в Москве и Санкт-Петербурге, где средняя цена сотки составляет около 1,1 млн рублей. За ними следуют Дагестан (810 тыс. рублей за сотку) и Краснодарский край (684 тыс. рублей). Наиболее доступные земельные участки можно приобрести в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, а также в Еврейской автономной области, где стоимость сотки не превышает 50 тыс. рублей.

Исследование охватывало активные объявления о продаже участков площадью от 5 до 50 соток и домов до 500 кв.м. с наличием электричества, отопления и водоснабжения. Средняя площадь продаваемых участков в России составляет 12,7 соток.

До этого стало известно, что по итогам первого полугодия 2024 года двадцать крупнейших российских банков выдали 681 тыс. кредитов на сумму 2,8 трлн ₽, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной рост наблюдался в июне, когда был зафиксирован рекордный объем выдачи ипотечных кредитов, в том числе на новостройки и индивидуальные дома, что связано с завершением льготной программы.

Ранее россиян предупредили, что строительство частных домов подорожает.