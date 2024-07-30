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В Центробанке сравнили экономику России с кораблем в бурных водах

Набиуллина: сдерживание инфляции — одна из главных задач Центробанка России

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Сдерживание инфляции для защиты доходов граждан – одна из главных миссий Центробанка России. Такое мнение высказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

«Лучшее, что может сделать Центральный банк для устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан, — это держать инфляцию под контролем», — сказала она.

Набиуллина сравнила российскую экономику с кораблем, «вступившим в бурные незнакомые воды». По ее словам, «океан остался океаном», однако «штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели».

Глава ЦБ РФ отметила, что период снижения инфляции «в спокойные времена занимает год-полтора», однако теперь потребует больше времени.

Оценивая состояние банковской системы, Набиуллина заявила, что российские банки «здоровы и устойчивы», обладают достаточным капиталом и активно участвуют в росте экономики.

«Но есть предел рисков, которые банки могут на себя брать, финансируя тот или иной проект, потому что за каждым банком стоят вкладчики», — сказала глава ЦБ РФ.

26 июля Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. Решение ЦБ РФ совпало с прогнозом участников финансового рынка.

Подробнее о том, как это повлияет на жизнь россиян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в РФ.

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