Более половины из топ-100 крупнейших российских компаний зарегистрированы в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик» и отчетности самих организаций.

В столице расположено 53 крупнейшие отечественные компании. Их суммарная выручка за прошлый год составила 47,9 трлн рублей, что составляет 58% от общего показателя топ-100 за период.

В Московской области крупного бизнеса значительно меньше — всего 9 организаций. Их выручка по результатам прошлого года составила 3,7 трлн рублей.

В Санкт-Петербурге зарегистрированы лишь 5 из 100 крупнейших компаний страны. Общий годовой доход расположенных в Северной столице компаний составил 9,9 трлн рублей.

Четвертое место среди регионов-лидеров по числу крупных компаний занял Краснодарский край (3,6 трлн рублей). Пятую строчку поделили Калининградская область и Приморский край, где расположены русские офшоры (2,5 и 1,6 трлн рублей соответственно).

Накануне сообщалось о проблемах отечественного бизнеса с расчетами в юанях. 80% платежей в юанях возвращаются в Россию из-за санкций.

Ранее в Китае начали избегать «грязных» юаней из РФ.