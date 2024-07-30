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Приоритет для топлива на железных дорогах могут продлить до зимы

РБК: приоритет для топлива на железных дорогах предложили продлить до зимы

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В правительстве изучают возможность продления приоритета перевозок нефтепродуктов по железной дороге для внутреннего рынка до 1 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на транспортном и топливном рынке.

Это обсуждалось 29 июля на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов у вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам источника РБК, знакомого с деталями совещания, на нем обсуждали предложение «сохранить третью очередь для перевозки нефтепродуктов до декабря». Но окончательное решение еще не принято, и рассматривается вариант постоянного сохранения текущего приоритета. Источник издания на транспортном рынке подтвердил, что в правительстве изучают идею сохранения текущей очередности для топлива до декабря.

Эксперты считают, что предложение оставить нефтепродукты в третьей очереди может быть связано с обострением ситуации на рынке бензина. Сохранение приоритета, по их мнению, позволит остановить рост цен на бензин.

До этого Новак рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку в сезон спроса на бензин.

Ранее стало известно, какая страна значительно увеличила закупки российских нефтепродуктов.

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