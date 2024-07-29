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Экономист оценила последствия отказа китайских банков сотрудничать с Россией

Экономист Ведута: отказ китайских банков сотрудничать требует развития экономики

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Отказ некоторых китайских банков от работы с юанями, связанными с Россией, не несет в себе «ничего хорошего». Об этом рассказала экономист Елена Ведута, передает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, выход из этой ситуации придется искать в сфере производства, а не торговли и предпринимательства. Экономист отметила, что в России нужно проводить четкое планирование развития экономики. В противном случае «мы долго не выдержим», потому что в Китае действительно опасаются санкций, отметила она.

«Нужно узнать, как производить и как выходить на тот самый технологический суверенитет, о котором мы много говорим, но ничего для этого не делаем. Даже если это кому-то не нравится, нам все равно придется планировать развитие экономики и пытаться решить все проблемы путем купли-продажи, пока санкции идут», — подчеркнула Ведута.

26 июля газета «Ведомости» писала, что часть китайских банков отказываются работать с юанями, связанными с Россией. Член генсовета объединения, генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин отметил, что китайские банки не хотят работать с любым юанем, имеющим российский след. Он отметил, что такая позиция осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще.

Ранее сообщалось, что российский бизнес столкнулся с проблемами платежей в юанях.

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