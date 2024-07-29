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Россиянам рассказали, как спасти свои сбережения от девальвации

Аналитик Попцова: покупка валюты поможет застраховаться от девальвации рубля

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Global Look Press

Текущие уровни курса рубля дают возможность приобрести валюту для снижения рисков обесценивания рублевых накоплений у россиян. Об этом «Российской газете» рассказала аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

По ее словам, «рубль сталкивается с факторами как со стороны поддержки, так и давления в сторону ослабления, поэтому диапазон котировок в ближайший месяц, скорее всего, существенно не сдвинется».

С одной стороны, повышение ключевой ставки Банка России, ограничения на движение капитала и сокращение импорта из-за проблем с платежами поддерживают рубль. Однако снижение требований к крупнейшим экспортерам по обязательной продаже валютной выручки, сезон летних отпусков и потребность в валюте для выкупа долей иностранного владения оказывают на него давление.

Попцова ожидает, что пара доллар/рубль будет удерживаться в диапазоне 86-89, а евро/рубль — в пределах 94-97.

«Поскольку долгосрочно рубль подвержен ослаблению, текущие уровни дают возможность приобрести валюту для хеджирования рисков девальвации. Альтернативным вариантом остаются локальные облигации, номинированные в иностранных валютах», — отметила она.

Центробанк в минувшую пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

Ранее эксперты рассказали про последствия роста ключевой ставки ЦБ до 18%.

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