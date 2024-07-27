Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как изменятся цены на отдых с 1 августа

Профессор Чудновский: рост цен на ЖД и авиабилеты в августе составит до 50%

close
100%
Depositphotos

Авиабилеты с 1 августа заметно подорожают из-за решения Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков, предупредил профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский. Его слова приводит Финансы Mail.ru.

Согласно прогнозам, себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%.

Стоимость ЖД билетов со следующего месяца также увеличится. По словам Чудновского, перевозки в дальнем следовании в вагонах СВ и купе всех категорий поездов подорожают на порядка 20% по сравнению с началом июня.

Скидок на отдых в отелях пляжных курортов в августе ждать не стоит, отметил профессор. Традиционно последний месяц лето является самым востребованным и, соответственно, самым дорогим.

На дискаунты до 20% можно рассчитывать в конце августа, рассуждает Чудновский. Однако в бархатный сезон цены на курортах снова подскочат, добавил эксперт.

В топ-5 самых доступных морских направлений для отдыха в начале августа входят Анапа, Большой Сочи, Абхазия, Хайнань и ОАЭ.

Ранее россиянам назвали самые дешевые перелеты на август.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами