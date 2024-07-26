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Студенты Московской школы кино сняли ролики для «Афиши» в качестве дипломных работ

«Афиша» использует снятые студентами ролики в маркетинговых коммуникациях

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Пресс-служба компании «Афиша»

Агентство СберМаркетинг и Московская школа кино предложили студентам самостоятельно разработать идею, написать сценарий и спродюсировать съемку имиджевых роликов для компании «Афиша». Выполненные проекты засчитали как дипломные работы студентов. Об этом сообщили в компании «Афиша».

По словам генерального директора «Афиша» Ильи Альтшулера, поддержка представителей креативных индустрий, от музыкантов и художников до режиссеров и писателей — одна из важнейших миссий компании.

«Многие большие авторы начинали с короткого рекламного формата, и, кто знает, возможно, проект с Московской школой кино позволил «Афише» принять участие в развитии тех самых талантов, о которых потом мы сами будем писать или помогать им с продвижением и продажей билетов на их фильмы», — добавил Альтшулер.

На протяжении работы студентов консультировали креативные продюсеры подразделения Content house агентства СберМаркетинг во главе с Гавриилом Гордеевым.

Наставником от Московской школы кино стал куратор программы «Режиссура короткой формы», режиссер Сергей Осипьян.

Гавриил Гордеев назвал кейс с «Афишей» и Московской школой кино возможностью передать опыт и поддержать молодое поколение креативщиков.

Ролики для «Афиши» снимали студенты программ «Режиссура короткой формы», «Художественная постановка», «Операторское искусство» и «Продюсирование».

На данный момент все студенты защитили свои проекты.

В «Афише» отметили, что намерены использовать ролики в маркетинговых коммуникациях бренда.

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