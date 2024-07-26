В Москве выросли в три раза продажи элитного жилья

На московском рынке первичного жилья резко вырос спрос в элитном сегменте, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом по продаже новостроек OPENCITY.

По данным компании, число всех сделок с июня 2023 года выросло на 16,1%. При этом в элитном сегменте показатель увеличился на 193,3%.

«Элитные лоты пользуются настолько большим спросом, что на рынке даже наметился новый тренд — покупка объектов на стадии строительства. Влияние на этот процесс оказывает и стремительный рост цен на недвижимость делюкс-класса», — рассказал основатель сервиса Евгений Дружинин.

Он пояснил, что в нынешних условиях элитная недвижимость считается надежным активом.

В июле сообщалось, что Сочи стал лидером среди российских городов по предложению премиального и элитного жилья. С начала 2024 года доля таких проектов на рынке недвижимости курорта достигла 35%.

До этого стало известно, что Казань по итогам июня оказалась лидером среди российских мегаполисов по росту цен на жилье в новостройках. Средняя стоимость «квадрата» в городе за год подскочила на 37%, до 259,6 тыс. рублей.

Второе место занял Челябинск. По сравнению с прошлым июнем «первичка» в этом городе подорожала на 35,9%, до 129,8 тыс. рублей за кв. м. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с годовым приростом цен на 35,2%, до 199 тыс. рублей за кв. м.

Ранее девелопер заявила о дефиците квартир с раздельной кухней.