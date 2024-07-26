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Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл по деловым вопросам в Алжир

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл с деловым заходом в порт Алжира

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Ramon Espinosa/AP

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в алжирский порт Оран по деловым вопросам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Сегодня отряд кораблей Северного флота... совершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с «Адмиралом Горшковым» в порт прибыл средний морской танкер «Академик Пашин». Российские моряки проведут в Оране несколько дней. За это время члены экипажи отдохнут на берегу, посетят достопримечательности, в частности, музей «Забана», и проведут товарищеский матч по футболу с алжирскими моряками. Также планируется пополнить запас воды и продовольствия.

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее стало известно, что проход российских военных кораблей «заворожил» американцев.

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