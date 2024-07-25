Минсельхоз предрек стабильную ситуацию с ценами на арбузы и дыни

В России ожидается стабильная ситуация с ценами на арбузы и дыни. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

«В целом за последние годы производство бахчевых культур в организованном секторе держится на уровне 0,6-0,7 млн тонн, что позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке», — рассказали в ведомстве.

Отмечается также, что стабильная ситуация с ценами на бахчевые культуры сохранится и в дальнейшем.

В июне глава Ягодного союза Ирина Козий сообщила, что в этом сезоне арбузы и дыни значительно вырастут в цене на фоне неблагоприятной погоды — аномальной жары и засухи. Подорожает, по ее словам, практически вся плодоовощная продукция, так как, помимо прочего, выросла ее себестоимость.

В конце июля специалист по выращиванию бахчевых культур Роман Пономарев заявил, что у россиян остался последний шанс купить арбуз по низкой цене.

Он подчеркнул, что в предыдущие годы наблюдался избыток арбузов, половина из них оставалась на полях. В 2024 году совершенно иная ситуация — урожай снизился из-за нашествия трипса.

Ранее россиянам объяснили, где покупать безопасные арбузы и дыни.