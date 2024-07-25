В Госдуме оценили идею запретить работу алкомаркетов в выходные

Принимать закон о запрете работы алкомаркетов в выходные дни в России преждевременно, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Его цитирует News.ru.

«Возможно, стоит дать регионам, где наблюдаются серьезные проблемы в этой сфере, самим принимать решения. Но вводить повсеместно такой запрет сейчас я бы не стал», — отметил депутат.

За последние 10 лет потребление алкоголя в России заметно сократилось, подчеркнул Куринный. Согласно статистике, за период с 2008 по 2021 год показатель снизился на 43%.

На днях в России предложили убрать магазины с алкоголем на 500 метров от пляжей. Также предлагается запретить продажу всех видов алкоголя, включая пиво, в общественных местах. Предполагается, что эти меры позволят снизить риски для отдыхающих.

Ранее сообщалось, что РФ нарастила закупки импортного алкоголя.