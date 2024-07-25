Россия рекордно нарастила свои международные резервы

Международные резервы России за неделю увеличились на $10 млрд, достигнув $611,3 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные Центробанка РФ.

Показатель превысил отметку в $610 млрд впервые с середины апреля 2022 года.

До этого в Минфине Японии заявили, что страны-участницы «Большой семерки» еще не пришли к консенсусу относительно использования заблокированных российских активов для поддержки Украины. G7 продолжит обсуждать этот вопрос, подчеркнули в ведомстве.

Между тем в международном агентстве Fitch назвали дефолт Украины неизбежным. Аналитики понизили рейтинг страны в иностранной валюте с уровня СС до С. Эксперты изменили свою оценку спустя несколько дней после того, как украинские власти договорились с держателями еврооблигаций о списании 37% внешнего долга страны.

Ранее европейцам запретили участвовать в обмене активами с россиянами.