В Fitch оценили вероятность дефолта Украины

Аналитики Fitch пересмотрели рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте, изменив его с уровня СС (высокая вероятность дефолта) до С (дефолт неизбежен), говорится в релизе международного агентства.

Понижение рейтинга является реакцией Fitch на соглашение властей Украины с держателями еврооблигаций о списании 37% внешнего долга страны. О том, что соответствующие договоренности были достигнуты, стало известно в понедельник, 22 июля. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне ССС- (возможен дефолт).

На прошлой неделе в Fitch улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6%. Предыдущая оценка предполагала рост на 2,4%.

До этого сообщалось, что спад производства в Европе достиг максимума за 2024 год.

Ранее была названа причина рекордного дефицита бюджета США.