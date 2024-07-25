В России указали на риски новых обязательств банков по заморозке переводов

Новые меры, которые обязывают российские банки замораживать сомнительные переводы средств, помогут бороться с мошенниками, однако, могут отразиться и на законных операциях. Об этом «Реальному времени» рассказал главный экономист «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.

Помимо этого, эксперт исключил возможность того, что после этого все злоумышленники в России исчезнут. Он также напомнил, что массовые истории с мошенничеством в стране вызваны не ошибками в работе систем, а с «социальным инжинирингом и манипуляциями», которые поступают со стороны преступников.

«Если люди попадают под влияние мошенников, то здесь можно несколько замедлить процессы перевода денег, дать время выйти из-под зомбирования. Но при слишком ретивом введении ограничений возникает риск того, что новые меры будут больше мешать вполне законным операциям, нежели злоумышленникам», — подчеркнул Табах.

Накануне сообщалось, что российские банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Уточняется, что перевод будет приостанавливаться, даже если клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения.

Ранее россиянам объяснили, как банки будут блокировать переводы на два дня.