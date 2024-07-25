В минфине Украины рассказали о внешнем финансировании страны с 2022 года

В министерстве финансов Украины сообщили, что с февраля 2022 года в бюджет страны поступило почти $90 миллиардов внешней помощи.

«В целом внешнее финансирование за этот период (с февраля 2022 года. – ред.) составляет $89,6 миллиарда», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в 2024 году в госбюджет уже поступило $16 миллиардов международной поддержки. Кроме этого, в министерстве отметили, что партнеры заверили в направлении в текущем году внешней помощи в полном объеме, то есть в целом $38 миллиардов.

До этого народный депутат Украины Павел Фролов заявил, что Украина обладает самым большим в мире дефицитом бюджета.

9 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки для Украины. Они будут включать обучение солдат ВСУ и финансовую помощь в объеме $40 миллиардов.

Ранее в Германии рассказали о финансировании Украины «в обозримом будущем».