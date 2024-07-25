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Россияне стали реже покупать телевизоры

Продажи телевизоров в России за полгода упали на 5%

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продажи телевизоров в России по итогам первого полугодия просели более чем на 5% год к году. Об этом сообщает газета «Известия».

В январе — июне россияне приобрели 3,6 млн телевизоров. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2023-го на отечественном рынке было реализовано 3,8 млн устройств.

Одна из причин падения спроса на телевизоры среди россиян заключается в росте цен на технику, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. За год телевизоры подорожали в среднем на 20%, а ряд моделей и вовсе на 30%, отметил эксперт.

Еще один фактор — высокая база прошлого года, продолжил аналитик. В 2023-м россияне активно скупали телевизоры, ввезенные в страну по параллельному импорту. Также в РФ выходило много производителей из дружественных стран. Большинство потребителей удовлетворили свои потребности, а телевизоры не тот товар, который обновляют каждый год, заключил Муртазин.

До этого сообщалось, что мировые поставки смартфонов выросли четвертый квартал подряд.

Ранее в России резко упал спрос на услуги клининга.

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