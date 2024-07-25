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Малый бизнес получил оборудование на 2 млрд рублей за счет льготного лизинга

«МСП Лизинг» увеличила объем льготной лизинговой поддержки МСП

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Shutterstock/FOTODOM

Дочерняя структура Корпорации МСП, «МСП Лизинг», по итогам первого полугодия 2024 года увеличила объем льготной лизинговой поддержки малого производственного бизнеса до 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

По итогам первого полугодия 2024 года показатели поддержки увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Чаще всего льготной программой пользуется малый бизнес из Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурга (179 млн рублей) и Челябинской области (102 млн рублей).

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, корпорация продолжит оказывать лизинговую поддержку компаниям, которые инвестируют в расширение и модернизацию своего производства.

«Льготный лизинг позволяет производственным МСП приобретать необходимые станки и оборудование по низким ставкам», — сказал он.

Исаевич добавил, что предприниматель может получить льготное лизинговое финансирование по ставкам от 6 до 8% на сумму до 50 млн рублей сроком до 7 лет.

Выплаты лизинговых платежей начнутся после поставки оборудования, а при использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0%.

Напомним, лизинговая поддержка осуществляется Минэкономразвития и Корпорацией МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин.

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