Европейцам запретили участвовать в обмене активами с россиянами

Еврокомиссия запретила гражданам и компаниям из стран ЕС принимать участие в обмене активами с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения генерального директората Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA).

«Все средства и экономические ресурсы, принадлежащие и удерживаемые или контролируемые НРД, должны быть заморожены. Никакие средства или экономические ресурсы не могут быть доступны этому [обмену] прямо или косвенно», — говорится в заявлении.

12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ), а также Национального расчетного депозитария (НРД), выступающего посредником в сделках с валютой на бирже. Это привело к прекращению торгов долларом и евро на Мосбирже.

Ранее сообщалось, что в G7 еще не приняли решение об использовании замороженных активов РФ.