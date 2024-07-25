Стало известно, сколько британская королевская семья заработала на своих владениях за год

По итогам финансового года прибыль британской королевской семьи от владений и недвижимости выросла до £1,1 млрд. Об этом сообщает «Би-би-си».

Резкий скачок доходов связывают с шестью новыми ветроэлектростанциями, которые недавно стали собственностью короны.

Рост прибыли означает, что в новом финансовом году государству придется выделить монархам более крупную сумму на расходы. Суверенный грант, покрывающий все траты королевской семьи, вырастет до £132 млн с £86,3 млн.

Часть выделенных денег направят на ремонт Букингемского дворца. Также, согласно документам, королевская семья планирует покупку двух новых вертолетов.

До этого стало известно, что король Великобритании Карл III купил квартиру в престижном районе Нью-Йорка. Апартаменты класса люкс на 57-й улице, известной среди местных жителей как «улица миллиардеров», обошлись в $6,6 млн.

Ранее сообщалось, что четыре арестованные суперъяхты россиян начали сдавать в аренду.