Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько британская королевская семья заработала на своих владениях за год

Прибыль от владений британской монархии за год выросла до £1,1 млрд

close
100%
Hugo Burnand/Royal Household 2023/Handout via Reuters

По итогам финансового года прибыль британской королевской семьи от владений и недвижимости выросла до £1,1 млрд. Об этом сообщает «Би-би-си».

Резкий скачок доходов связывают с шестью новыми ветроэлектростанциями, которые недавно стали собственностью короны.

Рост прибыли означает, что в новом финансовом году государству придется выделить монархам более крупную сумму на расходы. Суверенный грант, покрывающий все траты королевской семьи, вырастет до £132 млн с £86,3 млн.

Часть выделенных денег направят на ремонт Букингемского дворца. Также, согласно документам, королевская семья планирует покупку двух новых вертолетов.

До этого стало известно, что король Великобритании Карл III купил квартиру в престижном районе Нью-Йорка. Апартаменты класса люкс на 57-й улице, известной среди местных жителей как «улица миллиардеров», обошлись в $6,6 млн.

Ранее сообщалось, что четыре арестованные суперъяхты россиян начали сдавать в аренду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами