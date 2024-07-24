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Стало известно, кто из глав стран ЕС получает самую высокую зарплату

VSquare: канцлер ФРГ Шольц получает самую высокую зарплату среди глав стран ЕС

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Yves Herman/Reuters

Самую высокую заработную плату среди глав стран Европейского союза получает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет портал VSquare.

По его информации, этот немецкий политик зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц. Канцлер Австрии Карл Нехаммер занимает второе место по абсолютной величине зарплаты. Тройку замыкает премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Как отмечается в сообщении, Шольц зарабатывает в 5,9 раза больше, чем среднестатистический гражданин ФРГ.

Также VSquare пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получает самую высокую заработную плату по отношению к средней заработной плате в своей стране среди членов ЕС. На втором и третьем местах по этому показателю располагаются премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер Чехии Петр Фиала.

До этого президент США Джо Байден и его супруга Джилл обнародовали совместную налоговую декларацию за 2023 год.

Ранее были названы страны — лидеры по взносам в бюджет Евросоюза.

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