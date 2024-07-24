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Приставы передали бизнес-центр «ЗИЛ» на ответственное хранение

Судебные приставы передали бизнес-центр Хотина «ЗИЛ» на ответственное хранение

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Судебные приставы передали бизнес-центр »ЗИЛ», принадлежащий банкиру Алексею Хотину, на ответственное хранение в рамках обеспечительных мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По информации агентства, ФССП продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда, вынесенного на основании иска Генпрокуратуры РФ о взыскании с Хотина в пользу России ущерба из-за неуплаты налогов в особо крупном размере.

18 июля стало известно, что три бизнес-центра, находящиеся в Москве и принадлежавшие Хотину, были переведены на баланс государства. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил банкиру девять лет колонии общего режима по делу о растрате 23,6 млрд рублей. Кроме того, суд взыскал с бизнесмена и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

Кроме того, была начата процедура по передаче государству принадлежавших Хотину отеля Four Seasons Hotel Moscow, бизнес-центров «Черемушки» и «Агат», а также торговой галереи «Модный сезон».

Ранее в РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Черняком.

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