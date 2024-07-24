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Прибыль Tesla рухнула до пятилетнего минимума

Акции Tesla обвалились после разочаровывающего отчета о прибыли

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Tyrone Siu/Reuters

Чистая прибыль американского автопроизводителя Tesla по итогам второго квартала составила $1,48 млрд. Это минимальный показатель за последние пять лет, пишет Reuters.

На фоне разочаровывающей отчетности акции компании на предторгах упали более чем на 9%, опустившись до $224,07 за баррель (данные на 15:41 мск).

Tesla уже четыре квартала подряд не достигает целевых показателей прибыли, отметил инвестиционный аналитик AJ Bell Дэн Коутсворт.

«Они много говорят о роботакси, гуманоидных роботах и ​​автономном вождении, что представляет собой захватывающую историю для инвесторов, но не умаляет того факта, что это потенциальные богатства завтрашнего дня, а не сегодняшнего», — подчеркнул эксперт.

В начале июля Илон Маск объявил о переносе даты презентации роботакси с 8 августа на октябрь. Рынок отреагировал на новость негативно, тогда бумаги компании упали на 8,5%.

Ранее на Мосбирже стартовали торги акциями «Яндекса».

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