В кабмине РФ анонсировали создание реестра компаний в сфере инжиниринга

Правительство РФ намерено в скором времени внести поправки в законодательство с целью создания реестра компаний, работающих в сфере промышленного дизайна и инжиниринга. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава кабинета министров 24 июля посетил технопарк новосибирского Академгородка, где ознакомился с проектами ряда резидентов. В том числе это касается разработок компании «Логикс», работающей в сфере промышленного дизайна.

О деятельности организации председателю правительства рассказал ее технический директор Андрей Панченко. Беседуя с ним, Мишустин назвал промышленный дизайн и инжиниринг одним из важнейших направлений экономики.

«Мы подняли статус премии в области промышленного дизайна и, что самое важное, мы в ближайшее время изменим, соответственно, законодательство, чтобы у нас был реестр компаний, которые занимаются промышленным дизайном и инжинирингом», — сказал премьер-министр.

Он уточнил, что этот реестр поможет профильным фирмам получить доступ ко всем инструментам государственной поддержки.

4 июля заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что в стране надо провести новую индустриализацию. Как он сказал, это необходимо для обеспечения технологического суверенитета государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал создать в стране механизм внедрения изобретений.