Telegram убрал монетизацию для российских каналов

Telegram убрал монетизацию от покупки рекламы для российских каналов. Об этом сообщает ТАСС.

Владельцы российских Telegram-каналов пожаловались, что больше не могут зайти в подраздел монетизации через статистику. Функция исчезла всего через пять дней после появления.

Новый инструмент появился у россиян на прошлой неделе, 19 июля. Рекламу предлагалось приобретать на портале Telegram Ads. Для этого необходимо было ввести свои данные: ФИО, электронную почту, номер телефона, а также страну и город. Вывод средств доступен через внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment.

Telegram является самой популярной социальной сетью в России. По итогам прошлого месяца в него ежедневно заходили порядка 61 млн россиян. Всего год назад показатель составлял 52 млн пользователей из РФ в сутки. В топ-3 соцсетей также вошли «ВКонтакте» и TikTok.

Ранее сообщалось, что россияне стали втрое чаще расплачиваться по QR-коду.