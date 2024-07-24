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Telegram убрал монетизацию для российских каналов

Российские Telegram-каналы лишились монетизации

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Telegram убрал монетизацию от покупки рекламы для российских каналов. Об этом сообщает ТАСС.

Владельцы российских Telegram-каналов пожаловались, что больше не могут зайти в подраздел монетизации через статистику. Функция исчезла всего через пять дней после появления.

Новый инструмент появился у россиян на прошлой неделе, 19 июля. Рекламу предлагалось приобретать на портале Telegram Ads. Для этого необходимо было ввести свои данные: ФИО, электронную почту, номер телефона, а также страну и город. Вывод средств доступен через внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment.

Telegram является самой популярной социальной сетью в России. По итогам прошлого месяца в него ежедневно заходили порядка 61 млн россиян. Всего год назад показатель составлял 52 млн пользователей из РФ в сутки. В топ-3 соцсетей также вошли «ВКонтакте» и TikTok.

Ранее сообщалось, что россияне стали втрое чаще расплачиваться по QR-коду.

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