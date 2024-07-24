Эксперт спрогнозировал влияние результатов выборов в США на добычу нефти

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах США будет способствовать увеличению добычи нефти и газа в стране. Такой прогноз сделал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Сергей Бдоян, передает РИА Новости.

«Трамп <…> будет всячески способствовать увеличению как экспортных терминалов, так и в целом увеличению добычи нефти и газа», — отметил эксперт.

Он напомнил, что офис Байдена, наоборот, больше продвигал зеленую повестку. В связи с этим в Белом доме цены на сырье пытались держать «в контролируемых значениях» за счет использования стратегических запасов.

Перспективы нефтегазовой отрасли эксперт оценил «строго позитивно». По его словам, аналитические центры сильно недооценивают спрос в ближайшие 10 лет, переоценивая запасы ОПЕК.

В середине мая стало известно, что мировая добыча нефти в апреле резко упала. При этом аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) по-прежнему прогнозируют рост мировых поставок топлива в 2024 году на 580 тыс. б/с.

Ранее Сечин отметил роль экспорта нефти в обеспечении устойчивости экономики России.