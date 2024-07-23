Муж Бакальчук заявил, что сделает все, чтобы сохранить бизнес

Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», — сказал он.

По его словам, сохранение семьи «первично».

«У нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане», — отметил он.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за «рейдерским захватом» компании стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Кадыров отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соосновательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Ранее основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.