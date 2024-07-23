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Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries

Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries по поручению Кадырова

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Адам Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, поручения Кадырова будут выполнены быстро и на 100%.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о заявлении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

Глава Чечни пояснил, что за «рейдерским захватом» компании стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Кадыров отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову.

При этом соосновательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

До этого основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.

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